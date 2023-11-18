Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor: Bir başkan daha /18 Kasım 2023 15:30

İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor: Bir başkan daha

İYİ Parti'de istifa edenlerin arasında Tokat İl Başkanı Hakan Karagöllü de katıldı.

SHABER3.COM

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Hakan Karagöllü, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Karagöllü’nün istifasının nedeninin ise Tokat Belediye Başkanı adayının Genel Merkez tarafından belirlenmesi olduğu iddia edildi.

Artı Gerçek’ten Savaş Kalkan’ın haberine göre, Yazılı açıklama yapan Karagöllü, yarın basın açıklaması yapacağını belirtti.

İYİ Parti'nin Tokat Belediye Başkanı adayının Genel Merkez tarafından belirlenmesi krize neden oldu. Adayın, Tokat İl Yönetimi tarafından belirlenmesini isteyen İl Teşkilatı bu duruma karşı çıktı. Genel Merkezin belirlediği adayın mevcut yönetimle çalışmak istememesi krizi derinleştirdi. Yaşananların ardından Karagöllü istifa kararı aldı.

İYİ PARTİ’DE İSTİFA DALGASI BÜYÜYOR

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan, Ankara Milletvekili Adnan Peker, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Antalya milletvekili adayı Mesut Yılmaz da geçen günlerde istifa eden isimler arasında yer almıştı.
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