Yayınladığı ifşa videoları ve tweet’lerle suç ilişkilerini deşifre eden organize suç örgütü lideri Sedar Peker, Instagram hesabından uzun süre sonra paylaşımda bulundu.
Aleyna isimli Twitter kullanıcısının, kızının doğum gününü kutladığı gönderiyi Instagram hikayelerinden paylaşan Sedat Peker’in hesabında uzun süre sonra ilk kez hareketlilik görüldü.
Aleyna isimli kullanıcı paylaşımında, “Doğum günün kutlu olsun prenses kardeşim Lina. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın” ifadelerini kullanarak Sedat Peker’i etiketledi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker, paylaşım yapmasının engellendiğini belirtmiş ve seçimlere iki ay kala yeni paylaşımlar yapacağını duyurmuştu.
Peker, seçimler geride kalmasına rağmen hiçbir paylaşımda bulunmadı.
İşte Peker'in yaptığı o paylaşım: