Samanyolu Haber /Gündem / Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu /19 Nisan 2022 23:56

Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) güçlerince başlatılan ve Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda bir askerin şehit olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) güçlerinde Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına karşı başlatılan Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit olduğu açıklandı.
cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu’nun şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur.

Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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