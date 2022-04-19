Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk Mars biletinin fiyatını açıkladı /19 Nisan 2022 23:06

Elon Musk Mars biletinin fiyatını açıkladı

Mars' insanlı seyahat ve Kızıl Gezegen'de kalıcı yerleşim projeleriyle adından söz ettiren Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a seyahat için planlanan ücreti de 100 bin dolar olarak açıkladı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'a insanlı seyahatler için bilet fiyatının 100 bin dolar olarak belirlenebileceğini ve bu fiyatın herkes için 'makul' olduğunu belirtti. ABD'li milyarder, "Seyahat imkanını, gitmek isteyen herkesin kullanımına sunmak istiyoruz" dedi.

ABD'li milyarder Elon Musk, 2016 yılında, Mars'ta bir şehir inşa etme planını açıkladı. Musk'ın vizyonuna göre ilk roket, insanları 2029 yılına kadar Kızıl Gezegen'e ulaştıracak.

Pazartesi günü TED Başkanı Chris Anderson ile yaptığı röportajda Musk, Mars seyahati için bilet fiyatlarını, insanları Kızıl Gezegen'e uçmaya teşvik edecek derecede uygun hale getirmenin gerekliliğine değindi.

ABD'li girişimci, Mars'a yapılmasını planladığı bu seyahatlerde bir SpaceX bilet fiyatının 100 bin dolar olabileceğini ve bu rakamın herkes için 'uygun' olacağını ifade etti.

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