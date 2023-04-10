Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon alarmda! Gizli belgeler internete düştü /10 Nisan 2023 09:05

Pentagon alarmda! Gizli belgeler internete düştü

ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gizli belgelerinin sosyal medya sitelerinde paylaşılmasının ardından şimdi de Washington’un Ortadoğu ve Çin ile ilgili gizli belgeleri sosyal medyaya sızdı.

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The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ukrayna, Ortadoğu ve Çin’e ilişkin milli güvenlik sırları hakkında detaylar içeren yeni bir dizi gizli belge sosyal medya sitelerinde paylaşıldı. Analistler, 100’den fazla belgenin ele geçirilmiş olabileceğini ifade ederken, ABD’li yetkililer, sızıntının boyutu ve belgelerin hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda bunun ABD için oldukça zarar verici olduğunu kaydetti. ABD’li üst düzey bir istihbarat yetkilisi, sızıntıyı, birbirleriyle geniş çapta istihbarat paylaşımında bulunan ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’ya atıfta bulunarak “Beş göz için bir kabus” olarak nitelendirdi.

OLAĞAN ŞÜPHELİ RUSLAR

Adalet Bakanlığı, sızıntılar ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile iletişim halinde olduklarını kaydetti. Ukraynalı yetkililer, sızıntının arkasında muhtemelen Rusya’nın olduğunu savundu.


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