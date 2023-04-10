Pentagon alarmda! Gizli belgeler internete düştü

The New York Times gazetesinin haberine göre, ABD’nin Ukrayna, Ortadoğu ve Çin’e ilişkin milli güvenlik sırları hakkında detaylar içeren yeni bir dizi gizli belge sosyal medya sitelerinde paylaşıldı. Analistler, 100’den fazla belgenin ele geçirilmiş olabileceğini ifade ederken, ABD’li yetkililer, sızıntının boyutu ve belgelerin hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda bunun ABD için oldukça zarar verici olduğunu kaydetti. ABD’li üst düzey bir istihbarat yetkilisi, sızıntıyı, birbirleriyle geniş çapta istihbarat paylaşımında bulunan ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’ya atıfta bulunarak “Beş göz için bir kabus” olarak nitelendirdi.





OLAĞAN ŞÜPHELİ RUSLAR





Adalet Bakanlığı, sızıntılar ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile iletişim halinde olduklarını kaydetti. Ukraynalı yetkililer, sızıntının arkasında muhtemelen Rusya’nın olduğunu savundu.







