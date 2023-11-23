Peru, yaklaşık 50 yılda buzullarının yarısından fazlasını kaybetti

Peru'nun Ulusal Buzul ve Dağ Ekosistemleri Araştırmaları Enstitüsünden (Inaigem) bilim insanları, ülkedeki 175 buzulun 2016 ve 2020 arasında iklim değişikliği nedeniyle yok olduğunu açıkladı.





Peru'da 1050 kilometrekarelik buzul alan bulunurken, bilim insanları, bu alanın 1962'ye nazaran yüzde 56 azaldığını belirledi.





Inaigem'de görevli buzul bilimi uzmanı Mayra Mejia, Peru'da birçok buzul alanın eridiğini açıkladı.





Mejia, Chila Dağı'nda Amazon Nehri'ni besleyen buzulların 1962'den bu yana yüzde 99'unun yok olduğunu söyledi.





Inaigem Direktörü Jesus Gomez, yükselen sıcaklıkların özellikle tropikal bölgelerde buzul erimesinde önemli rol oynadığını belirtti.





Inaigem Başkanı Beatriz Fuentealva da buzulların erimesinin, buraya yakın yaşayan halkı olumsuz etkilediğini ifade etti.





Fuentealva, 1970'te buzul kırılması sonucu oluşan heyelanın 20 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu anımsattı.