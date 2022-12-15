Samanyolu Haber /Dünya / Peru'da sular durulmuyor: OHAL ilan edildi /15 Aralık 2022 12:33

Peru'da sular durulmuyor: OHAL ilan edildi

Peru'da Castillo yanlısı eylemlerde ölü sayısı 8'e yükseldi. Savunma Bakanlığı, 30 günlük OHAL kararını açıkladı.

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Peru'da, eski cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda ölü sayısı 8'e yükseldi. Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle ülke genelinde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Savunma Bakanı Alberto Otarola, "Hali hazırda devam eden vandalizm, şiddet eylemleri, otoyollarda barikat ve yol kapatma hadiseleri nedeniyle güçlü ve otoriter bir yanıt için ülke geneli 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi" açıklamasında bulundu. Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Lima dahil Puno, Cusco, Tacna, Apurimac ve Arequipa kentlerinde toplanan binlerce kişi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını ve Kongre'nin kapatılmasını istiyor.

Ne olmuştu?
Eski cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' suçlamasıyla görevinden azledilmişti. Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongre'de Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak 'kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak' gösterilmişti. Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti. Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır" ifadesini kullanmıştı.

Kongre'de önerinin kabul edilmesi halinde erken seçimin Nisan 2024'te düzenlenmesi bekleniyor. 
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