Samanyolu Haber /Dünya / Kupada erken havlu atan Belçika, internetten teknik direktör arıyor /15 Aralık 2022 12:31

Kupada erken havlu atan Belçika, internetten teknik direktör arıyor

Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Belçika Milli Takımı, yeni teknik direktör için internet sitesinde iş ilanı yayınladı.

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Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak hayal kırıklığı yaratan Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez ile yolların ayrılmasının ardından Belçika Futbol Federasyonu, internet üzerinden teknik direktörlük görevi için iş ilanı yayınladı. 

Bein Sports'un aktardığına göre federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belçika Futbol Federasyonu nasıl kazanacağını bilen tam zamanlı bir milli takım teknik direktörü arıyor. Yeni milli takım teknik direktörü son derece hırslı ve üst düzeyde uluslararası deneyime sahip olmalı. 

Taktik bilgisi ve içgörüleri güvenilir, doğru kişisel becerilere sahip bir antrenör arıyoruz. Aradığımız isim en iyi oyuncuları yönetebilme deneyimine ve kazanma alışkanlığına sahip olmalı.

Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup oluşturmayı nasıl başaracağını bilen ve oluşturduğu takıma genç oyuncuları entegre etmeyi başaran bir teknik direktör arzuluyoruz." 
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