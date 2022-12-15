EYT’de 5 puan formülü: Net tarih 8 Eylül 1999

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili açıklamalarda bulundu.







EYT’Lİ OLANLAR PRİME TAKILMAYACAK

EYT’li olan kişilerin prime takılmayacağını belirten Bakan Bilgin şunları söyledi:







“Milyonlarca EYT’li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince ‘prime takılanlar’ gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.





İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil.”





EYT’YE 5 PUAN FORMULÜ

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz.” dedi.

