Samanyolu Haber /Gündem / Konut satışlarında düşüş sürüyor /15 Aralık 2022 12:20

Konut satışlarında düşüş sürüyor

Konut satışlarındaki düşüş sürüyor. Konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 oranında gerilerken, istatistiklere göre Araplar artık Türk konut projelerine ilgi göstermiyor.

SHABER3.COM

Türkiye’de konut satışlarındaki düşüş sürüyor. Geçen ay Türkiye genelinde konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 düşerek 117 bin 806 olarak gerçekleşti. Yabancılarda ise en çok konut alanlar Ruslar ve İranlılar olurken, Körfez ülkeleri Türk konut projelerine ilgi göstermedi.

KONUT SATIŞLARI 5 AYDIR GERİLİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. Açıklanan verilerle birlikte konut satışlarında yıllık gerileme serisi 5. aya yükseldi.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL’DA SATILDI
Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 58 AZALDI
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azalış göstererek 16 bin 655 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 258 bin 524 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 33 GERİLEDİ
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 37 bin 380 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalışla 382 bin 190 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI DA AZALDI
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,7 azalış göstererek 80 bin 426 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,3 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 895 bin 469 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA RUSLAR İLK SIRADA, KÖRFEZ ÜLKELERİ LİSTEYE GİREMEDİ
Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin izledi. Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.
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