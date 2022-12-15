Samanyolu Haber /Gündem / 44 dedektife MİT operasyonu: Mossad’a casusluk iddiasıyla gözaltına alındılar /15 Aralık 2022 12:18

44 dedektife MİT operasyonu: Mossad’a casusluk iddiasıyla gözaltına alındılar

MİT ve Emniyet, özel dedektiflik faaliyeti yürüten ve Filistinlileri takip edip Mossad'a rapor verdiği iddia edilen 44 'özel dedektife' operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında Özel Dedektifler Derneği Kurucu Başkanı İsmail Yetimoğlu da var.

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MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin İstanbul’da düzenlediği Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu’nda İsrail gizli servisi Mossad’a bilgi aktardığı iddia edilen 44 “özel dedektif” gözaltına alındı.

Hükumet kontrolündeki Sabah’ın haberine göre; İsrail Ulusal İstihbarat Servisi Mossad ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 44 özel dedektife operasyon düzenlendi. İstanbul’da düzenlenen operasyonda, özel dedektiflerin Mossad’ın yönlendirmesi ile Türkiye’de bulunan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını danışmanlık adı altında özel dedektiflik faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizli bir şekilde takip ettiği iddia edildi. Özel dedektiflik faaliyeti içerisinde olan bazı ‘danışmanlık’ firmalarının çalışanlarının da aralarında olduğu şüphelilerin verdikleri bilgiler iddiaya göre Mossad’a aktarılıyordu.  Aktarılan bilgilerle tehdit, para transferi ve sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğü öne sürüldü.

Şüphelilerden 7’si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, diğer şüphelilerin ise Terörle Mücadele Şube’deki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DERNEK BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan isimlerden birinin İsmail Yetimoğlu olduğu belirtildi. 2007’de kurulan Özel Dedektifler Derneği’nin kurucu başkanı olan ve Maviay Özel Dedektiflik şirketinin de kurucusu olan İsmail Yetimoğlu, derneğin internet sitesinde, 23 yıllık devlet memurluğu görevinden emekli olduktan sonra 2003’te özel dedektiflik yemini ettiğini aktarıyor. Yetimoğlu aynı sitede, birçok üniversitedeki ulusal ve uluslararası etkinliklerde konferanslar ve seminerler düzenlediğini, bir devlet üniversitesinde ‘Özel Dedektif Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri’ dersi verdiğine yer veriyor. Yetimoğlu, bu yıl içinde Anadolu Ajansı’na verdiği röportajla da gündem olmuştu.

MİT, geçen yıl düzenlediği operasyonda da Türkiye’de yaşayan Filistin uyruklu kişilerle ilgili bilgiler toplayan 15 Mossad casusunu yakalamıştı. O operasyonda gözaltına alınan casusların oluşturdukları özel ‘fişleme’ dosyalarının karşılığında binlerce Euro ödeme aldıkları ortaya çıkarılmıştı.
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