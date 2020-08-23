Samanyolu Haber /Dünya / Peru'da yasadışı partiye korona baskını /23 Ağustos 2020 16:33

Peru'da yasadışı partiye korona baskını

Korona virüsü salgınının Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra en ağır etkilediği Peru'da polis, tedbirleri ihlal eden bir gece kulübüne baskın düzenlendi. En az 120 kişinin birden polisten kaçmak için kapıya yığılması sonucu izdiham yaşandı, 13 kişi öldü.

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Latin Amerika ülkesi Peru’nun başkenti Lima’da korona virüsü tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir gece kulübüne polis baskını düzenlendi. Polisin Thomas Restobar isimli kulübün ikinci katındaki gizli partiyi basması sonrası yaklaşık 120 kişi kaçmaya çalışırken izdiham yaşandı. En az 13 kişinin ezilerek ya da havasızlıktan öldüğü açıklandı.

Latin Amerika’nın Brezilya’dan sonra ikinci en yüksek vaka sayısına sahip olan Peru’da gece kulüpleri ve barlar mart ayından kapatılmıştı. Lima’daki kulübün dün gece bu yasağı ihlal ettiği ise komşuların ihbarıyla ortaya çıktı. Ancak polisin ani baskını izdihama yol açtı.

Peru İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yasadışı partiye gidenlerin baskında gözaltına alınmamak için parti alanının yegâne kapısına hücüm ettiği, birçok kişinin kapıyla sokağa açılan merdivenler arasında sıkıştığı belirtildi. Olay sırasında üçü polis altı kişinin de yaralandığı, 23 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ölü sayısının 27 bin 453’e yükseldiği vaka sayılarının 2 Temmuz’dan bu yana iki kat artarak 585 bin 236’ya çıktığı Peru’da kalabalık aile buluşmaları da yasaklı durumda. Ülkede pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
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