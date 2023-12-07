Samanyolu Haber /Spor / PFDK, Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı! /07 Aralık 2023 23:36

PFDK, Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı!

TFF, PFDK kararları doğrultusunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübe disiplin ihlalleri sebebiyle para cezası uyguladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gerçekleşen maçlarda meydana gelen disiplin ihlalleri sebebiyle bazı kulüplere ve yöneticilere maddi yaptırımlar uyguladığı bildirildi.

TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, PFDK'nın aldığı kararlar çerçevesinde Beşiktaş'a 432 bin lira, Fenerbahçe'ye 400 bin lira ve Trabzonspor'a 112 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı maç sırasında taraftarlarının yol açtığı saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar ile diğer disiplin ihlalleri nedeniyle bu cezanın verildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin ise kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan ve sportmenliğe aykırı olduğu belirtilen açıklamalar nedeniyle 400 bin lira cezalandırıldığı kaydedildi.

Trabzonspor'a, Kayserispor ile oynadıkları maçta anons sisteminin ev sahibi takım lehine kullanılmasından ötürü 112 bin lira ceza kesildiği aktarıldı.

Kurul, ayrıca Pendikspor'a 650 bin, MKE Ankaragücü'ne 517 bin, Kayserispor'a 112 bin ve Kasımpaşa'ya 31 bin 500 lira ceza uyguladığına karar verdi.

Bunun yanı sıra, PFDK'nın Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan'a kulübün resmi internet sitesindeki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 39 bin lira para cezası verdiği açıklandı.

Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu'na ise Galatasaray maçının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlilerine yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle 300 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.
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