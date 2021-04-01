Samanyolu Haber /Dünya / Pfizer/BioNTech aşısı 'etkinliğini' güncelledi /01 Nisan 2021 14:50

Pfizer/BioNTech aşısı 'etkinliğini' güncelledi

BioNTech / Pfizer aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı. Son açıklamaya göre aşı en az 6 ay koruma sağlıyor. Aşının etkinlik oranı ise yüzde 91.

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Pfizer/BioNTech aşısının yeni etkinlik oranı, varyantları da içerecek şekilde güncellendi. Aşının, varyantlar dahil, virüse karşı etkinlik oranı yüzde 91 olarak açıklandı.

Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, B.1.351 adı verilen Güney Afrika varyantında yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada ayrıca, aşının Covid-19’a karşı en az altı ay koruma sağladığı belirtildi. 800 kişi üzerinde yapılan Güney Afrika varyantı çalışmasında aşının yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

Aşının etkinlik oranı daha önce yüzde 95,3 olarak açıklanmıştı.
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