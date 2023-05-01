Samanyolu Haber /Gündem / Son anket: Kılıçdaroğlu % 50'ye yaklaştı /01 Mayıs 2023 11:28

Son anket: Kılıçdaroğlu % 50'ye yaklaştı

PİAR Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 49,4 olarak hesaplanırken Muharrem İnce'nin oyları eridi ve en az oy alan aday durumuna geldi.

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PİAR Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik son anketini açıkladı. Araştırmaya göre yüzde 49,4 oy alan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçimleri ilk turda kazanmayı 0,6 puanla kaçırıyor. 

Anket sonuçlarına göre AKP'li Cumhurbaşkanı ve 3. kez aday olan Erdoğan'ın oy oranı yüzde 47,1. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde 2,3 oy alırken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 1,2'ye kadar geriledi.



Araştırmanın 15-18 Nisan tarihleri arasında 'Türkiye genelini temsil eden 40 ilde', 5 bin 400 katılımcı ile yüz yüze mülakat ve CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemi ile yapıldığı duyuruldu. Araştırmanın güvenilirlik düzeyinin yüzde 95, güven aralığının 1,33 olarak belirlendiği ifade edildi.
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