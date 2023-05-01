Haftada dört gün çalışmayı tartışıyorlar

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall'in haftalık çalışma süresini maaş kesintisi olmadan dört iş gününe düşürme önerisi, kamuoyunda tartışma yarattı. IG Metall, Nisan ayı başında yaptığı açıklamada demir çelik sektöründeki toplu sözleşme görüşmelerinde bu öneriyi masaya getireceğini duyurdu. Sendikanın talebi kabul edilirse demir çelikte çalışma süresi haftada 35 saatten 32 saate indirilmiş olacak.





IG Metall uygulamanın hayata geçmesi halinde iş ve aile hayatını dengeleyemediği için yarı zamanlı çalışan birçok kişinin çalışma hayatına tam zamanlı olarak döneceğini ve bunun da istihdam açığından muzdarip Alman ekonomisinin yararına olacağını savunuyor.





IG Metall'in bu çıkışıyla birlikte Almanya'da dört günlük haftalık çalışma süresinin genelleştirilmesi tartışması başladı. Ancak bu başlık altında birden fazla model tartışma konusu ediliyor. Birinci modele göre haftada 40 saat olan çalışma süresinin 32'ye indirilmesini içeriyor. İkinci bir model ise 40 saatin dört gün içinde 10'ar saatlik dilimler halinde dört güne yoğunlaştırılması. Peki, Almanya'da kim haftalık çalışmanın dört güne düşürülmesini savunuyor, kim savunmuyor?









SPD dört günlük çalışmadan yana

Alman Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere bir mülakat veren Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken, "Dört günlük çalışma haftasıyla iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum" dedi. Esken anne babaların daha esnek ve az çalışma süresiyle aile içindeki sorumluluklarını daha rahat yerine getirebileceklerini belirtti. "Elbette ücret denkleştirmesinin de yapılması gerekir" diyen Esken, Almanya'daki birçok kişinin mevcut maaşıyla hayatını idame ettiremediğini belirtti.





Alman Sendikalar Birliği Başkanı Yasmin Fahimi de öneriyi desteklediklerini duyurdu. Deutschlandfunk radyosuna mülakat veren Fahimi dört günlük çalışma haftasının genel bir çözüm olmayacağını belirtti. Fahimi, "Her ekonomik branşta iş sözleşmeleri üzerinden konu açıklığa kavuşturulmalı ve güvence altına alınmalı" dedi. "Çalışma süresinin yoğunlaştırılmasının daha uzun dinlenme süreleriyle el ele gitmesi gerektiğini" belirten Fahimi "Ancak buna genel bir yanıt geliştirmek mümkün değil" diye konuştu.





Hrıstiyan demokratlar: Ekonomiye zarar verir

Ana muhalefette yer alan Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) haftalık çalışma süresini dört güne indirmenin Alman ekonomisine zarar vereceği görüşünde. CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanvekili Hermann Gröhe, Tagesspiegel'e yaptığı açıklamada "İş gücü açığının olduğu dönemlerde çalışma süresini kısaltmak ve emeği pahalandırmak, rekabet gücüne destek değil köstek olur" diye konuştu.









Hür demokratlar: Birçok branşta evden çalışma mümkün değil

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) ise SPD'nin desteklediği öneriyi makul görmüyor. FDP Meclis Grubu'nun iş piyasası politikalarından sorumlu sözcüsü Pascal Kober, Alman iş kollarında "dev bir iş gücü ihtiyacı" olduğuna dikkat çekerek Esken'in yaptığı önerinin birçok branş açısından anlaşılır olmadığını belirtti.





Dört günlük çalışma süresiyle birlikte daha üretken bir çalışmanın ortaya konacağı varsayımının doğru olmadığını belirten Kober bakım hizmetleri, polis ya da tıbbi tedarik branşlarında çalışanların mevcudiyetinin şart olduğunu vurguladı. Kober "Dört günlük çalışma haftasının uzlaşılabileceği yerlerde işverenler ve çalışanlar bunu siyasetten gelen önerilere bakmaksızın birlikte karar vermeli" diye konuştu.





Sol Parti öneriyi projelendirdi

Sol Parti maaş kesintisi olmaksızın dört günlük haftalık çalışma süresinin hayata geçirilmesini destekliyor. Parti Eş Başkanı Janine Wissler iki yıllık bir süre içerisinde üç aşamalı bir program önerisinde bulundu. Çalışanların dört günlük çalışmayı seçme özgürlüklerinin bulunması gerektiğini belirten Wissler, "Çalışmalar dört günlük çalışmanın hem üretkenliği hem de çalışanlarda mutluluğu artırdığını gösteriyor" dedi. Wissler çalışma süresinin kısalmasıyla maaşın da düşeceği endişesinin bulunduğunu bu yüzden maaşların aynı kalması gerektiğini sözlerine ekledi.





İşverenler karşı çıkıyor

Alman İşverenler Sendikası (BDA) ise çalışma haftasının dört güne indirilmesi önerisini reddediyor. BDA Genel Müdürü Steffen Kampeter maaş düşürülmeden çalışma süresinin azaltılmasının gerçekte karşılığı olmayan bir hesaplama olduğunu söyledi. Kampeter, Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta işletmelerde bireysel çözümlere ise karşı olmadığını belirtti. BDA'nın çalışma süresi hukukunda esnekliği desteklediğini belirten Kampeter, haftalık çalışma süresinin azaltılmasının mevcut durumda "yanlış bir mesaj" olacağını söyledi.