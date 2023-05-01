Ağır çalışma koşullarının iyileşmesini talep eden ve beyin göçü yapan doktorlar için 2022 yılında "Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmayacak" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum" çağrısı yaptı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına giden doktorların Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yaptı.





Kamu spotunda Erdoğan, "Değerli kardeşim, Uluslararası Lider Araştırmacıları programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkanlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarımla" dedi.





Kamu spotunun devamında şu ifadeler yer aldı:





"Bu ülke birçok cevherini imkansızlıklar yüzünden kaybetti. Artık buna bir son verip yarım kalan hayallerimizi tamamlama zamanı... 2018 yılında hayata geçirdiğimiz 'Eve Dönüş Projeleri' kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanını milletimize geri kazandırdık."