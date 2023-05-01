Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna'nın hedefinde Moskova yok! /01 Mayıs 2023 13:01

Ukrayna'nın hedefinde Moskova yok!

Vladimir Zelensky'nin danışmanı Mikhail Podolyak, Ukrayna'nın silah ve mühimmat kullanımı konularında ortaklarıyla işbirliğine bağlı olduğuna dikkat çekerek ülkesinin Moskova'ya yapılacak bir saldırının Ukrayna'daki çatışmayı çözmeyeceğine inandığını belirtti.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Podolyak, Ukrayna televizyonunda, “ama ülkesinin Kırım, Donetsk ve Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde bulunan her şeyi yok etme hakkına sahip” olduğunu söyledi.

Daha önce Washington Post, Ukrayna'nın 24 Şubat'ta Rusya'ya Moskova’ya saldırma planları yaptığını ancak Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın ana istihbarat dairesinin Washington'un talebi üzerine saldırıları ertelediğini iddia etmişti.

Washington Post'a göre, ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı belgeyi 13 Şubat'ta yayınladı, aynı gün ABD vatandaşlarını Rusya'yı terk etmeye çağırdı. Ancak 22 Şubat'ta CIA, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı GUR'nin Washington'un talebi üzerine Moskova'ya yönelik saldırıları ertelediğini bildirdi.

Daha önce siyaset bilimci Yuri Svetov, gizli Pentagon verilerinin sızmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının hazırlanmasındaki gecikmelerle ilişkili olabileceğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin ABD istihbaratı tarafından takip edildiği ve dinlendiğiyle ilgili bilgilerin yayınlanmasının bir kaza olmadığını, kasıtlı bir operasyon olduğunu kaydetmişti.
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