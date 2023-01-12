Samanyolu Haber /Dünya / Piyasalar bu rakamları bekliyordu: ABD enflasyonu kaç çıktı? /12 Ocak 2023 16:55

Piyasalar bu rakamları bekliyordu: ABD enflasyonu kaç çıktı?

ABD aralık ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,5'e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti.

SHABER3.COM

ABD aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık yüzde 6,5’e geriledi. Aylık TÜFE ise yüzde -0,1 oldu.

ABD'de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi ise yıllık artışın aralıkta yüzde 6,5'e gerilemesi yönündeydi. Ekonomistler aylık enflasyonun ise yüzde -0,1 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu.

ABD’de yıllık çekirdek TÜFE aralıkta yüzde 6’dan yüzde 5,7’ye geriledi. Çekirdek TÜFE’ye ilişkin beklenti yüzde 5,7 düzeyindeydi.

Enflasyon rakamları Fed’in faiz politikası için belirleyici bir nitelik taşıyor. Marttaki toplantıda Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, bugün açıklanan verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNELDİ
Verinin ardından dolar endeksi gerilerken Euro/dolar paritesi hafif yükselerek 1,08 seviyesinde seyretti.

Altının ise ilk tepkisi yukarı yönlü oldu. Verinin açıklanmasından önce 1887 dolar olan ons altın verinin açıklanmasıyla 1897 seviyesine kadar yükseldi. Gram altın 1144 TL’ye yükseldi.

Bitcoin ise veri sonrası 18 bin 275 dolar seviyesinden gerileyerek 18 bin 140 dolar seviyesinden işlem gördü.
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