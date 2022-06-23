Piyasaların gözü, Merkez Bankası'nda

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu, kararını saat 14.00'te duyuracak.



Piyasalar, son beş toplantıda yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılan faizin, bu toplantıda değişmeyeceğini düşünüyor.



Bloomberg HT'nin 18 kurumun katılımıyla hazırladığı ankete göre medyan beklenti politika faizinin değiştirilmeyeceği yönünde.



AA'nın anketine katılan 17 ekonomist de politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.



Geçtiğimiz yılın son dört toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gidilmişti.