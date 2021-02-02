Samanyolu Haber /Gündem / Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale /02 Şubat 2021 18:55

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki dün yaşanan gözaltıların ardından, emek ve demokrasi güçleri tarafından bugün akşam saatlerinde Kadıköy Rıhtım'da yapılması planlanan eyleme, polis sert müdahalede bulundu. Çok sayıda gösterici gözaltına alınırken, Rıhtım ve çevresinde yoğun biber gazı nedeniyle yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolar sürüyor. Kadıköy'de bir araya gelen İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'ne polis tarafından plastik mermi ve biber gazıyla müdahale edildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, müdahale sırasında polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.


Valiliğin ve Kaymakamlığın yasakladığı eylemde, toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.

Polis, eylemin Kadıköy Kaymakamlığı’nca yasaklandığı belirtirek “Toplum sağlığını korumak açısından sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Kadıköy Kaymakamlığı’nca yapılacak olan gösteri ve yürüyüşler için yasaklama kararı alınmıştır, lütfen dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecektir” anonsu geçti.

Polis, anonslar ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. Polis, eylemdeki öğrencileri ve yurttaşları gözaltına almaya başladı.

ATAY, GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ
Kadıköy'deki eyleme destek vermek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, müdahale sırasında polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ
Kadıköy'de yaşayan yurttaşlar, polisin öğrencilere ve yurttaşlara karşı sert müdahalesini protesto etmek için ve camlarından tencere, tava çaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale Sonraki Haber >>

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

İzmir'de sel felaketi!

İzmir'de sel felaketi!

Çin aşısı ne kadar güvenli

Çin aşısı ne kadar güvenli

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

Buz tutan gölden ilginç görüntüler

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

5 futbolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüsü çıktı

İmece usulü kurtarma

İmece usulü kurtarma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:24:30