Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale









Valiliğin ve Kaymakamlığın yasakladığı eylemde, toplanan yurttaşlara polis müdahale etti.







Polis, eylemin Kadıköy Kaymakamlığı’nca yasaklandığı belirtirek “Toplum sağlığını korumak açısından sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Kadıköy Kaymakamlığı’nca yapılacak olan gösteri ve yürüyüşler için yasaklama kararı alınmıştır, lütfen dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edilecektir” anonsu geçti.

Polis, anonslar ardından biber gazlı ve plastik mermili müdahalede bulundu. Polis, eylemdeki öğrencileri ve yurttaşları gözaltına almaya başladı.

ATAY, GÖZALTINA ALINMAK İSTENDİ Kadıköy'deki eyleme destek vermek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, müdahale sırasında polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ Kadıköy'de yaşayan yurttaşlar, polisin öğrencilere ve yurttaşlara karşı sert müdahalesini protesto etmek için ve camlarından tencere, tava çaldı.

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolar sürüyor. Kadıköy'de bir araya gelen İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'ne polis tarafından plastik mermi ve biber gazıyla müdahale edildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, müdahale sırasında polis tarafından darbedilip gözaltına alınmak istendi.