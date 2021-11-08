Polonya-Belarus sınırında sığınmacı krizi: 7 kişi ölü bulundu

Polonya sınır muhafaza makamları, büyük bir sığınmacı kitlesinin Belarus'tan ülke topraklarına girme girişiminde bulunduğunu açıkladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Göçmenler sınırı geçmeyi zorlamak için ilk girişimlerini yapıyorlar" denildi ve sığınmacıların dikenli tel örgüyü geçmeye çalıştıklarını gösteren görüntüler paylaşıldı.







ASKER SAYISI 12 BİNİ GEÇİYOR





DW Türkçe'nin haberine göre sosyal medyada daha önce de Belarus'ta sığınmacıların kitleler halinde karayolu üzerinden Polonya sınırına doğru yürüdüğünü gösteren görüntüler paylaşılmıştı. Erbil'den yayın yapan Rudaw sitesi, söz konusu göçmenlerin büyük kısmının Suriyeli Kürtler olduğunu yazdı.





Polonya ise sınırlarını korumak için ek asker görevlendirdiğini duyurmuştu. Sınıra konuşlandırılan asker sayısı Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 12 bini geçiyor. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk de "Belarus büyük bir olay yaratmak istiyor, tercihen ateş edilmesi ve kayıpların olması isteniyor. Medya haberlerine göre Kuznica Bialostocka yakınında büyük bir provokasyon hazırlıyorlar, burada kitlesel bir biçimde sınır geçişi girişimi olacak" ifadelerini kullanmıştı.





Avrupa Birliği, Belarus'u Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıları AB ülkelerine geçme yönünde teşvik etmekle suçluyor. Bu adımın Batı'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle uyguladığı yaptırımlara bir misilleme olduğu ileri sürülüyor.





LİTVANYA OHAL'İ DEĞERLENDİRECEK





AB üyesi olan komşu Litvanya da sınıra sığınmacı geçişine engel olmak için ek birlikler gönderildiğini duyurdu. Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite bugün düzenlediği basın toplantısında gönderilen asker sayısı ve askerlerin nereye konuşlandırılacağı konusunda güvenlik gerekçesiyle bilgi vermedi. Bilotaite sınır bölgesinde olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğini ise bakanlar kurulunun değerlendireceğini belirtti.





Sürgündeki Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Belarus rejimi sınır krizini tırmandırıyor, sığınmacılar AB sınırına silahlı adamlar tarafından itiliyor. Sığınmacı kaçakçılığı, şiddet ve kötü muamele sona ermeli" dedi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ise bir sığınmacı krizi yarattığı iddiasını reddediyor ve Batı'yı sığınmacılar konusunda insani olmayan bir tutum almakla suçluyor.





POLONYA TARAFINDA 7 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU





Belarus'taki sığınmacıların ise soğuk hava şartları altında, yetersiz gıda ve tıbbi destek altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı belirtiliyor. Sınırın Polonya tarafında 7 sığınmacının ölü bulunduğu belirtiliyor. Belarus tarafında ise bu sayının daha da fazla olduğu ileri sürülüyor.





İnsan hakları örgütleri Polonya'yı uluslararası bir hak olan iltica hakkını tanımayarak sığınmacıları Belarus'a itmekle suçluyor. Polonya ise attığı adımların yasal olduğunu ileri sürüyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Polonya sınırı sadece haritada bir çizgi değildir. Hudut kutsaldır, onun için Leh kanı akmıştır" ifadelerini kullandı.