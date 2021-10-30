Samanyolu Haber /Gündem / Polonya göçmenlere karşı sınıra duvar örüyor /30 Ekim 2021 12:16

Polonya göçmenlere karşı sınıra duvar örüyor

Son yıllarda AB ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların sayısında büyük oranda artış görüldü. Çok sayıdaki göçmenin AB ülkelerine yasa dışı yollarla girilmesini engellemek için ilgili ülkeler güvenlik önlemlerini artırıyor.

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Polonya parlamentosu, göç dalgasını durdurmak için ülkenin doğusundaki Belarus sınırına duvar inşa edilmesi teklifini onayladı. Yaklaşık 353 milyon euro bütçe ayrılan projenin, eski Sovyet cumhuriyeti Belarus sınırları üzerinden gelecek büyük bir göçmen akınını engellemek için gerekli olduğunu ileri sürüldü.

POLONYA GÖÇMEN AKIŞINI DURDURMAK İÇİN HANGİ ADIMLARI ATTI?

Polonya, çoğu Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen binlerce göçmenin ülkeye girmeye başlamasının ardından Ağustos ayında 2,5 metre yüksekliğinde jiletli bir çit inşa etmişti.
 
Ayrıca, son haftalarda Polonya sınırda binlerce asker görevlendirildi. Sığınmacıları, geldikleri ülkelere geri yollamak isteyen askerler, gazetecilerin, aktivistlerelin ve uluslararası gözlemcilerin bu bölgeye olan erişimini de engelledi.

‘DİKENLİ TEL DUVARLAR İÇİN FON OLMAYACAK’

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Polonya ve AB üyesi 11 ülkeyi, sınırlarını güvenli hale getirmeye çağırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “Dikenli tel ve duvarlar için fon olmayacak” diyerek fikri reddetti.

SINIRLARA İNŞA EDİLECEK DUVAR FİKRİNİ ALMANYA DA DESTEKLEDİ

Öte yandan, Başbakan Mateusz Morawiecki Perşembe günü Polonya’nın saldırı altında olduğu konusunda ısrar ederek, duvarın ülkeyi korumak için gerekli olduğunu ve Varşova’nın kimseden yardım istemediğini kaydetmişti.

Alman hükümeti sözcü yardımcısı Martina Fietz Berlin’in, AB’nin sınır koruması için Polonya, Letonya ve Litvanya’ya mali destek sağlama çabalarını desteklediğini söyledi.
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