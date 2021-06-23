Samanyolu Haber /Dünya / Polonya, İngiltere’ye zorunlu karantina uygulayacak /23 Haziran 2021 19:34

Polonya, İngiltere’ye zorunlu karantina uygulayacak

İngiltere'de hızla yayılmakta olan corona virüsünün Hindistan’da ortaya çıkan mutasyonu Delat karşısında Polonya, İngiltere’den gelecek yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

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Polonya, İngiltere’de hızla yayılan corona virüsünün Hindistan'da ortaya çıkan mutasyonu Delta karşısında yeni önlemler aldı. Polonya, İngiltere'den gelecek olan yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulaması getirildiğini duyurdu.

Polonya Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz yaptığı açıklamada, uygulamanın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini, karantinadaki kişilerin ancak 7 günün ardından yaptıracakları corona virüsü testinin negatif çıkması durumunda karantinalarının sona ereceğini bildirdi.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ise, “İngiltere’den gelen yolculara ilişkin alınan karantina kararı Delta corona virüsünden etkilenen bölgeden yayılma riskini azaltma amaçlı. Vatandaşlarımızın güvenliğini gözetmek zorundayız” dedi.

İlk olarak Hindistan'da tespit edilen corona virüsünün Delta mutasyonu özellikle İngiltere’de hızla yayılmakta. Bu ülkedeki corona virüsü vakalarının yüzde 99’unun Delta mutasyonu olduğu belirtilirken, vaka sayılarında ise her geçen gün artış kaydediliyor.

Bir önceki haftaya oranla vaka sayılarında yüzde 31 artış yaşanan İngiltere’de hükümet 21 Haziran’da geçilmesi planlanan normalleşmenin 4. aşamasını 4 hafta daha uzatma kararı almıştı.
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