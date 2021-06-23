Yunanistan’ın yeni Ankara büyükelçisi Lazaris oldu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurt dışında görev yapan Büyükelçilerde yeni atamalar yaptı. Yunanistan medyasında yer alan haberlerde geçen hafta Atina'da toplanan Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Konseyi, Yunanistan'ın yurt dışındaki diplomatik temsilinde önemli değişikliklere karar verdi.







MİÇOTAKİS'İN DİPLOMATİK DANIŞMANI ROMA'YA ATANDI





Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Diplomatik Danışmanı Eleni Surani Roma Büyükelçiliği'ne görevlendirildi. Surani'nin son iki yılda özellikle hassas konuları ele aldığı Türkiye Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile doğrudan iletişimin hassas rolünü üstlendiği açıklandı.





LİBYA ÖZEL TEMSİLCİSİ LAZARİS ANKARA'YA GELİYOR





Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçisi Mihail Hristos Diamesis Atina merkeze alınırken daha önce Kahire'de görev yapan ve Libya özel Temsilcisi olan Hristodulos Lazaris görevi Ankara Büyükelçisi olarak görev yapacağı belirtildi. Büyükelçi Lazaris Türkiye'de iki kez daha görev yaptığı ve çok iyi derecede Türkçe bildiği belirtildi.





Dışişleri Bakanlığı'nda halen siyasi direktör olarak görev yapan Büyükelçi Kiriakos Lukakis, İsrail'deki hükümet değişikliğinin ve aynı zamanda bölgedeki genel değişiklikleri ile birlikte Tel Aviv'e atandı.