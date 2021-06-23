Samanyolu Haber /Dünya / ABD senatosundan F-35 onayı /23 Haziran 2021 19:17

ABD senatosundan F-35 onayı

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan‘a teslimi için onay verirken askeri yardım yasa tasarısını da onayladı. ABD Senato Genel Kurulu’na sevk edilen tasarı orada da kabul edilir ise ABD Başkanı Joe Biden’ın önüne imzalanmak üzere gidecek.

SHABER3.COM

ABD Girit Adası ile Batı Trakya'daki askeri gücünü arttırmaya devam ederken, senatodan Yunanistan'ın silah ve eğitim desteği verilmesi ile ilgili yeni kararlar çıktı. Haber ABD'nin Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin sosyal medya sitesinden paylaşıldı, Yunanistan medyası konuya geniş yer ayırdı.

YUNANİSTAN'A ASKERİ YARDIMIN SINIRI GENİŞLETİLDİ

Yunanistan'a askeri yardım, malzeme ve eğitim verilmesini öngören ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylanan tasarı, 9 Haziran tarihinde, Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından hazırlanarak oylamaya sunuldu.

Yunanistan'a askeri destek verilmesini öngören tasarı tüm senatörlerin onayını aldı. Tasarı oylanmak üzere Senato Genel Kurulu'na sevk edildi. Burada da kabul edilmesi halinde yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne imzalanmak üzere gidecek.

F- 35’LERİN SATIŞI İÇİN ONAY ÇIKTI

Tasarıda, Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması planlanıyor. ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine olanak tanıyan tasarıda ayrıca Yunanistan'a F-35 uçaklarının satışı için onay veriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD senatosundan F-35 onayı Sonraki Haber >>

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

AKP binasına molotof atan provokatör AKP'li ilçe yöneticinin yeğeni çıktı

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

“Erdoğan ve Fidan cadı avını Orta Asya ve Balkanlara yaymak istiyor”

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar

Kaçırmalar Avustralya devlet televizyonunda: Kaçırmayla övünme arsızlığı gösteriyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:39:10