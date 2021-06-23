ABD senatosundan F-35 onayı

ABD Girit Adası ile Batı Trakya'daki askeri gücünü arttırmaya devam ederken, senatodan Yunanistan'ın silah ve eğitim desteği verilmesi ile ilgili yeni kararlar çıktı. Haber ABD'nin Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin sosyal medya sitesinden paylaşıldı, Yunanistan medyası konuya geniş yer ayırdı.







YUNANİSTAN'A ASKERİ YARDIMIN SINIRI GENİŞLETİLDİ





Yunanistan'a askeri yardım, malzeme ve eğitim verilmesini öngören ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylanan tasarı, 9 Haziran tarihinde, Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından hazırlanarak oylamaya sunuldu.





Yunanistan'a askeri destek verilmesini öngören tasarı tüm senatörlerin onayını aldı. Tasarı oylanmak üzere Senato Genel Kurulu'na sevk edildi. Burada da kabul edilmesi halinde yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne imzalanmak üzere gidecek.





F- 35’LERİN SATIŞI İÇİN ONAY ÇIKTI





Tasarıda, Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması planlanıyor. ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine olanak tanıyan tasarıda ayrıca Yunanistan'a F-35 uçaklarının satışı için onay veriliyor.