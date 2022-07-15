Samanyolu Haber /Gündem / Polonya'da 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu /15 Temmuz 2022 11:29

Polonya'da 8 bin cesedin külünün olduğu toplu mezar bulundu

Polonya'da, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulan toplama kampı Soldau yakınlarında bir bölgede, 8 binden fazla cesede ait küllerin bulunduğu toplu mezar gün yüzüne çıkarıldı.

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BBC'nin haberine göre, Polonya Ulusal Anma Enstitüsünde görevli Tomasz Jankowski, Dzialdowo olarak da bilinen Soldau toplama kampı yakınlarındaki bir bölgede toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Jankowski, toplu mezarda 17,5 ton kül bulunduğunu söyledi.

Yapılan hesaplamayla küllerin 8 binden fazla kişiye ait olduğu sonucuna ulaşıldığını belirten Jankowski, bölgede kazı çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Bölgede çalışan arkeologlar, elbise ve düğme gibi yüzlerce eşya kalıntısı bulduklarını belirtti.

Arkeologlar, kalıntıların maddi değeri olmadığını, bunun da kurbanların, eşyaları soyulduktan sonra ateşe verildiği anlamına gelebileceğini bildirdi.

Diğer yandan, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, bir rapor hazırlandığını söyledi.

Morawiecki, raporda, Nazilerin işlediği savaş suçlarının ve savaşın yol açtığı finansal kayıpların hesaplamalarının güncel bedellerinin yer aldığını ifade etti.

Başbakan Morawiecki, Polonya halkına sonu olmayan acılar çektiren Almanya'nın "hiçbir zaman savaş tazminatı ödemediğini" dile getirdi.

1939 yılında kurulan Soldau toplama kampı, Nazilerin Polonya'yı işgali sırasında siyasi muhalifler, Yahudiler ve aydınların gözaltına alınması veya katledilmesi amacıyla kullanıldı.

Soldau toplama kampında, yaklaşık 30 bin Yahudi ve Polonyalının öldürüldüğü tahmin ediliyor. Nazilerin, işledikleri cinayetlerden kalan izleri gizlemek için cesetleri yaktığı düşünülüyor.

1939-1945 yıllarında Almanya'nın işgali altında kalan Polonya'da açılan 6 toplama kampında 3 milyonun üzerinde Yahudi'nin öldürüldüğü iddia ediliyor.
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