Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan hava sahasını tüm sivil uçuşlara açtı /15 Temmuz 2022 11:27

Suudi Arabistan hava sahasını tüm sivil uçuşlara açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi Riyad yönetimi, hava sahasını İsrail'e açıyor

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi Riyad yönetimi, hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açma kararı aldı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan, uluslararası hava sahasını kullanan sivil uçuşlar arasında ayrım yapmamayı öngören 1944 Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'na uyma ve uluslararası havacılık bağlantısını sağlama çabaları doğrultusunda ülkenin hava sahasını, Sivil Havacılık Otoritesi taleplerini yerine getiren tüm uçuşlara açma kararı aldı."

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın, Suudi Arabistan'ın "tarihi bir kararla" hava sahasını İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, İsrail ve Filistin'den sonra Orta Doğu turunun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan'a geçeceğine değinerek şunları söylemişti:

"Yarın (15 Temmuz 2022) İsrail'den doğrudan Cidde'ye, Suudi Arabistan'a uçan ilk Amerikan Başkanı olacağım. Bu, önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Yarın Suudi liderliği ile görüşmemde doğrudan bir mesaj taşıyor olacağım: Tüm bölgeye ve açıkçası tüm dünyaya barış ve daha istikrarlı olağanüstü fırsatlar getirecek bir mesaj."
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