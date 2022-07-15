Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye BRICS’e başvuracak /15 Temmuz 2022 11:19

Türkiye BRICS’e başvuracak

Ekonomik iş birliği BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Arjantin ve İran’ın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın BRICS’e katılım için başvuru yapmaya hazırlandığını söyledi.

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın (BRICS) 2009'da ekonomik iş birliği için kurduğu oluşuma Türkiye de girme hazırlığında. BRICS Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand, Arjantin ve İran’ın geçtiğimiz Haziran ayında yaptıkları üyelik başvurusunu hatırlatırken, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın da BRICS’e katılım için başvuru yapmaya hazırlandığını söyledi.

Anand açıklamasında, “Arjantin ve İran’a ek olarak Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır da kuruluşa üyelik başvuruları sunmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçtiğimiz 1-2 Haziran tarihinde Riyad’a gerçekleştirdiği ziyarette bu konu gündeme geldi. Rusya, Suudi Arabistan'ın örgüte katılma isteğini destekledi. Ayrıca Türkiye ve Mısır da BRICS’e katılım için ilgi gösteriyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın, BRICS’e katılımının çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini umuyorum. Bunun güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Elbette genişleme her zaman olumlu algılanır. Bu BRICS'in tüm dünyadaki nüfuzunu açık şekilde artıracaktır” ifadelerini kullandı.

2018 yılında Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde düzenlenen 10’uncu BRICS Zirvesi’ne, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel davetli lider olarak katılmış ve Türkiye’nin BRICS’e üyelik konusunda isteklerini dile getirmişti. Beş ülkenin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşan BRICS (Brasil, Russia, India, China, South Africa) 2011'de Güney Afrika Cumhuriyeti’nin birliğe katılmasına kadar BRIC (ya da İngilizce “the BRICs”) olarak adlandırılmıştı.

BRICS ülkeleri dünya nüfusunun 3.1 milyarını (yüzde 41’ini) temsil ediyor. BRIC'in ilk zirvesi 16 Haziran 2009’da Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gerçekleşti.
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