Polonya'dan 'Wagner' açıklaması: 'Göçmen kılığında Polonya'ya girmeye çalışacaklar'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Belarus’taki paralı asker grubu Wagner'in üyelerinin göçmen kılığında Polonya sınırını geçmeye çalışabileceğini söyledi.





Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Gliwice kentindeki silah fabrikasına yaptığı ziyarette basın mensuplarına konuştu.





Morawiecki, Belarus’ta bulunan paralı asker grubu Wagner üyelerinin göçmen kılığında Polonya sınırını geçmeye çalışabileceğini belirtti.





Morawiecki, 100'den fazla paralı askerin Polonya sınırına yakın bir bölge olan Belarus'un Grodno kenti yakınlarındaki Suwalki kasabasına hareket ettiğine dair bilgi sahibi olduklarını söyledi.





Morawiecki, “Wagner Grubu'na bağlı 100'den fazla paralı askerin Belarus'un Grodno kenti yakınlarındaki Suwalki kasabasına doğru hareket ettiğine dair elimizde bilgiler var. Bu Polonya topraklarına yönelik yeni bir hibrit saldırıya doğru atılan bir adım. Muhtemelen Belarus sınır muhafızları kılığına girecekler ve yasadışı göçmenlerin Polonya topraklarına girmelerine yardımcı olacaklar, Polonya'yı istikrarsızlaştıracaklar. Muhtemelen kaçak göçmen kılığında Polonya'ya girmeye de çalışacaklar ve bu da ek riskler yaratacak” dedi.





'16 bin yasadışı girişim oldu'

Morawiecki, bu yıl içinde 16 bin yasa dışı sınır geçme girişimi kaydedildiğini belirterek, “Sadece bu yıl, Putin ve Lukaşenko’nun Polonya’ya itmek istediği göçmenler tarafından sınırı yasa dışı yollardan geçmeye yönelik 16 bin girişim oldu” dedi.