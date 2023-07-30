Samanyolu Haber /Gündem / Putin: Şimdi ateşkes yapamayız! /30 Temmuz 2023 17:09

Putin: Şimdi ateşkes yapamayız!

Putin, Rusya-Afrika zirvesi sonrası Ukrayna ile devam eden savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya-Afrika zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Putin, "Ukrayna ordusu mevzilerde saldırırken Rusya'nın ateşi kesmesinin imkansız olacağını" söyledi.

Önceki gün bir dizi Afrika ülkesinin liderleriyle Ukrayna'ya ithafen yapılan görüşmenin verimli geçtiğini söyleyen Putin, şimdi ateşkes yapamayız dedi.

Toplantının geç saatlere kadar, gece iki civarında sona erdiğini belirten Putin, "Ama çok aktiftik ve bence verimli bir şekilde çalıştık. Bana öyle geliyor ki hem ikili ilişkilerimiz hem de bir bütün olarak Afrika kıtasıyla ilişkilerimiz fayda sağladı” dedi.

“Ukrayna ordusu saldırıyor, şu anda taarruz halinde, geniş çaplı bir stratejik saldırı uyguluyor. Biz saldırıya uğradığımız bir sırada ateşi kesemeyiz" diyen Putin Kiev ile barış görüşmeleri fikrinden vazgeçmediklerini, ancak bunu başlatmak için her iki tarafın da rızasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Putin çatışmaların gidişatı hakkında konuşurken, "düşmanın her yerde durdurulduğunu, geri püskürtüldüğünü, bazı bölgelerde Rus birliklerinin yalnızca düşman saldırılarını püskürtmekle kalmayıp karşı saldırı başlattığını" söyledi.

Ukrayna’daki çatışmaların gidişatında büyük bir değişiklik olmadığını anlatan Putin, Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini ve taktik değiştirdiğini söyledi.

Polonya askeri birliklerinin Ukrayna’da güvenliği sağlamak için devreye sokulması fikirlerinin ortaya atıldığını kaydeden Putin, bunun olması halinde Ukrayna’nın batı topraklarının Polonya lehine koparılmasının başlangıcı olacağını vurguladı.
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