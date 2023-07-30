Samanyolu Haber /Gündem / Mahmut Tanal'dan kaçan jandarma personeli açığa alındı /30 Temmuz 2023 15:03

Mahmut Tanal'dan kaçan jandarma personeli açığa alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, CHP'li Mahmut Tanal'ın kovaladığı personellerin açığa alındığını ve Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akbelen'de ağaç kesimini protesto edenlerin bilgilerinin toplanmasına tepki göstermesi ve bir jandarmayı kovalamasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan basın açıklaması yapıldı.

Milas İkizköy Mahallesi'nde Muğla 1. İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararların gerekçe gösterildiği açıklamada, gözaltıların olduğu ve bölgede jandarmanın görevlendirildiği belirtildi.

'GÖREV YERİNDEN UZAKLAŞAN İKİ JANDARMA PERSONELİ DE AÇIĞA ALINMIŞTIR'
Eylemlerde hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından idari tahkikat heyeti görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır" denildi.

Tanal'ın dün bölgeye giderek jandarma personeline saldırgan ve provokatif davranışlarda bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahmut Tanal'dan kaçan jandarma personeli açığa alındı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:07