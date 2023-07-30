Mahmut Tanal'dan kaçan jandarma personeli açığa alındı

CHP'li milletvekili Mahmut Tanal'ın, Akbelen'de ağaç kesimini protesto edenlerin bilgilerinin toplanmasına tepki göstermesi ve bir jandarmayı kovalamasının ardından Jandarma Genel Komutanlığı'ndan basın açıklaması yapıldı.







Milas İkizköy Mahallesi'nde Muğla 1. İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararların gerekçe gösterildiği açıklamada, gözaltıların olduğu ve bölgede jandarmanın görevlendirildiği belirtildi.





'GÖREV YERİNDEN UZAKLAŞAN İKİ JANDARMA PERSONELİ DE AÇIĞA ALINMIŞTIR'

Eylemlerde hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından idari tahkikat heyeti görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli de açığa alınmıştır" denildi.







Tanal'ın dün bölgeye giderek jandarma personeline saldırgan ve provokatif davranışlarda bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.