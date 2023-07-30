Samanyolu Haber /Gündem / AKP kulisleri bunu konuşuyor: Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur? /30 Temmuz 2023 14:58

AKP kulisleri bunu konuşuyor: Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?

Mayıs ayındaki seçimlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan bakanlar 2 ayı geride bıraktı. İktidar partisinin kulislerine göre görevden ilk alınabilecek bakanlar arasında 4 isim öne çıkıyor.

SHABER3.COM

Seçimlerin ikinci turunun ardından AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atanan bakanlar 2 ayı geride bıraktı. Alanlarında çalışmaya başlayan yeni bakanlar ilgiyle izleniyor.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası'nda yer alan haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “kız okulları”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “nafaka” sözleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise konuşması değil ama mevcut olumsuz ekonomik tabloda konuşmaması eleştiri konusu.

Süleyman Soylu sonrası görev alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ise bakanlık içinde imza attığı atama kararları dikkatle izleniyor.

KİMLER TOPUN AĞZINDA?
Bakanlar göreve yeni başladı ancak kulislerde onlara ömür biçenler de var. AKP kulislerine göre ilk gidebilecek bakanlar “İçişleri Bakanı, Hazine Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı” olarak sıralanıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kulisleri bunu konuşuyor: Kabinede ilk değişecek... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:32:41