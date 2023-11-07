Samanyolu Haber /Dünya / Portekiz Başbakanı Antonio Costa istifa etti /07 Kasım 2023 20:57

Portekiz Başbakanı Antonio Costa istifa etti

Portekiz Başbakanı Costa, Altyapı Bakanı Galamba'nın 'yolsuzluk' soruşturmasının baş şüphelilerinden olduğunun açıklanmasının ardından görevinden istifa etti.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Altyapı Bakanı Joao Galamba hakkında 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmasının ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile görüştükten sonra kameraların karşısına geçen Costa, istifasını açıklayarak 'vicdanın rahat olduğunu' söyledi. Costa, başbakanlığa tekrar aday olmayacağını da bildirdi.

40'IN ÜZERİNDE ARAMA YAPILDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık, Portekiz'deki lityum madenciliği ve hidrojen projelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldığını, Altyapı Bakanı Galamba'nın soruşturmanın baş şüphelilerinden olduğunu açıklamıştı. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş kişiden ikisi Başbakan Costa'nın başdanışmanı Vitor Escaria ile iş danışmanı Diogo Lacerda Machado'ydu.

Soruşturma kapsamında 7 Kasım Salı günü pek çok hükümet binasında 40'ın üzerine arama yapılmış, aranan adreslerin arasında Escaria'ın ofisi ile Altyapı ve Çevre Bakanlıkları da yer almıştı. Ülkedeki muhalefet partileri hükümetin istifasını talep etmişti.
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