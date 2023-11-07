Kassam Tugayları: 12 rehineyi serbest bırakacaktık, İsrail engelledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, ellerindeki 12 yabancıyı serbest bırakmaya çalıştıklarını ancak İsrail'in buna engel olduğunu ileri sürdü. Kassam Tugayları, 7 Ekim'deki saldırıları sırasında İsrail'de esir alarak Gazze Şeridi'ne götürdükleri bazı yabancıları serbest bırakma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Kassam'ın birkaç gün önce farklı uyruklara mensup 12 kişiyi serbest bırakmak üzere olduğu, ancak İsrail'in saldırılarıyla bunu engellediği kaydedilen açıklamada, "Bizler hala bu kişileri salıvermeye hazırız ancak düşmanın (İsrail'in) saldırıları sebebiyle hayatları tehlikede ve salıverilmeleri engelleniyor" ifadeleri kullanıldı.



UBEYDE 'İSRAİL REHİNELERİ İSTEMEDİ' DEMİŞTİ



Geçtiğimiz haftalarda da İzzeddin el Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, iki israilli rehinenin serbest bırakılacağını ancak Tel Aviv'in rehineleri kabul etmeyi reddettiğini ileri sürmüştü. Telegram'dan yayınlanan açıklamada, "Katarlı kardeşlerimize dün akşam Nourit Yitshaq ve Yokhefed Lifshitz'i insani nedenlerle ve hiçbir karşılık beklemeden serbest bırakacağımızı bildirdik. Ancak işgalci İsrail hükümeti bunu kabul etmeyi reddetti” ifadelerine yer verilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise, söz konusu iddiayı 'yalan propaganda' olarak nitelemişti.