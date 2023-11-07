Samanyolu Haber /Dünya / ‘Yalçınkaya kararı uygulansın’ bildirimi Avrupa Konseyi’ne ulaştı: /07 Kasım 2023 21:55

‘Yalçınkaya kararı uygulansın’ bildirimi Avrupa Konseyi’ne ulaştı:

Hollanda merkezli Justice Square Vakfı’nın, AİHM’in Yüksel Yalçınkaya hakkında verdiği kararının uygulanmasına ilişkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği bildirim Komite’ye ulaştı. Bildirim Türk hükümetine de iletilirken, Türkiye’nin en az 10 gün içinde yanıt vermesi gerektiği belirtildi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Hollanda merkezli Justice Square Vakfı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararının uygulanmasına ilişkin 2 Kasım tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bir bildirim gönderdi.

Konsey, Vakfa’a gönderdiği yanıtta bildirimin kendilerine ulaştığını ve Avrupa Konseyi’ndeki Daimi Türkiye Temsilciliğine iletildiğini bildirdi. Ayrıca bu bildirimin Bakanlar Komitesi’ne de sunulduğunu kaydetti.

Avrupa Konseyi’nden gelen cevabı sosyal medya hesabından duyuran Vakıf, kararın icra edilmesine ilişkin bildirime cevap verilmesi için Türk hükümetine tebliğ edildiğini ve Türkiye’nin en az 10 gün içinde cevap vermesi gerektiğini aktardı.

Vakfın paylaşımında şu bilgilere yer verildi:

“Vakıf olarak, AİHM’in Yüksel Yalçınkaya/Türkiye kararının uygulanmasına ilişkin yaptığımız bildirim Bakanlar Komitesi’ne ulaştı ve bugün itibarıyla anılan kararın icrası ile ilgili yaptığımız bildirime karşı cevap vermesi için Türk Hükümetine tebliğ edildi.

Türkiye’nin bu bildirime en geç 10 iş günü içinde cevap vermesi gerekiyor. Bu sürede cevap vermez ise bildiririm bu haliyle, cevap vermesi durumunda da Türkiye’nin cevabıyla birlikte Bakanlar Komitesine sunulacak ve Kararların İcrası Biriminin web sitesinde yayımlanacaktır.”

Vakfın bildirimini sosyal medya hesabından değerlendiren hukukçu Gökhan Güneş, “Justice Square Vakfı tarafından Yalçınkaya kararının uygulanmasına ilişkin yapılan bildirim Bakanlar Komitesi’ne ulaşmış ve karşı cevap vermesi için Türk Hükümetine tebliğ edilmiştir. Türkiye’nin bu bildirime en geç 10 iş günü içinde cevap vermesi gerekmekte olup; ön görülen sürede cevap verilmezse bildiririm bu haliyle, cevap verilmesi halindeyse Türkiye’nin cevabıyla birlikte Bakanlar Komitesine sunulacak ve Kararların İcrası Biriminin web sitesinde yayımlanacaktır. Bildirim ve bilgilendirme için @JJusticesquare Vakfı’nı bir kez daha tebrik eder, böylesi önemli çalışmalara imza atan Vakfın sosyal medya hesaplarını takip etmenizi öneririm” ifadelerini kullandı.
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