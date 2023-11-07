AKP ve MHP kara para araştırılsın istemedi

Bold Medya'da yer alan habere göre özellikle son 10 yılda Türkiye, ciddi bir şekilde yolsuzlukla, yasa dışı bahis, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı hatta organize suç örgütlerinin merkezi haline gelme gibi konularla anılmaya başlandı.



Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı, geçtiğimiz gün tutuklanan fenomen çift Dilan ve Engin Polat ile birlikte yeniden gündem oldu.



Bu konu Meclis’in de gündemine geldi. Genel Kurul’da söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Ülkemizde kara para bir taraftan yasallaştırılıyor, bir taraftan da yurt dışındaki paralar, varlıklar transfer edilerek mali yükümlülüklerden kurtuluyor. Bu iş maalesef ki ülkemizde çıkarılan yasalarla gerçekleştirilmekte. 12 yıldır AKP iktidarı döneminde 6 defa varlık barışı yasası çıkarılmış durumda. Bu yasalarla özellikle yurt dışında bulunan döviz, para, altın, hisse senedi gibi değerler Türkiye’ye sokulmakta; özellikle de son çıkarılan yasayla da bildirilerin varlıkların değerleri üzerinden yüzde 3 vergi ödenerek yasallaştırılmakta. Bu uygulama sonucunda ülkemiz 21 Kasım 2021 tarihinde kara para ve terörün finansmanıyla mücadele de önlemlerin yetersiz olduğu sonucuna varılarak gri listeye alındı” dedi.



İYİ Parti’nin, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçların engellenmesine yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.



