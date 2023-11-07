İsrail: Gazze’nin kent merkezine girdik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı basın açıklamasında İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Hamas’ın kalesi Gazze'nin merkezine girdiğini duyurdu ve “Hamas lideri Yahya Sinwar Gazze’deki sığınakta kapana kısıldı” dedi.



“REHİNELER BIRAKILANA KADAR ATEŞKES YOK”



Rehinelerin serbest bırakılmadan herhangi bir insani ateşkes yapılmayacağını ifade eden Gallant, “Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler geri dönene ve Hamas yenilene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadesini kullandı.



“SAVAŞTAN SONRA GAZZE'Yİ İSRAİL YÖNETMEYECEK”



Savaşın ardından Hamas veya İsrail'in Gazze'yi yönetmeyeceğini belirten Gallant, Filistinlilere bir kez daha “kendi güvenlikleri için güneye gitme” çağrısı yaptı.



“HİZBULLAH İLE SAVAŞMA NİYETİMİZ YOK”



Şimdiye kadar Lübnan'daki Hizbullah'tan 70 kişinin öldürüldüğünü de söyleyen Gallant, “Hizbullah ile savaşma niyetimiz yok” diye konuştu.



NETANYAHU: DURMAYACAĞIZ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ordunun Gazze'ye girdiğini ifade etti.



Hamas'ın rehineleri serbest bırakmadan önce ateşkes veya Gazze'ye yakıt girişinin olmayacağını söyleyen Netanyahu da sivillere “güneye gitme” çağrısını yineledi.



İsrail Başbakanı, “Durmayacağız” ifadesini kullandı.



ABD: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL ETMESİNİ DESTEKLEMİYORUZ



ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’yi işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail’e açık bir şekilde bildirdiklerine dair bir açıklama yaptı.



GAZZE'DE SON DURUM



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlerken, Tel Aviv de Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.



İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30’a yükselirken, Kassam Tugayları’nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.



Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail’in saldırılarda 4 bin 237’si çocuk, 2 bin 719’u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda birçok Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.