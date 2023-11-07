Rusya Avrupa'da konvansiyonel silahların sınırlandırılması anlaşmasından çekildi

Euronews'te yer alan habere göre ABD'yi NATO askeri ittifakını genişleterek Soğuk Savaş sonrası güvenliği baltalamakla suçlayan Rusya, konvansiyonel silahlı kuvvetlerin temel kategorilerini sınırlayan güvenlik anlaşmasından resmen çekildi.



Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bir yıl sonra 1990 yılında imzalanan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması (AKK), NATO'nun ve o zamanki Varşova Paktı'nın konuşlandırabileceği konvansiyonel askeri teçhizat kategorilerine doğrulanabilir sınırlar koyuyordu.



Anlaşma, Soğuk Savaş sırasındaki tarafların Avrupa'da hızlı bir saldırı için güç toplamasını engellemek amacıyla tasarlanmıştı, ancak Sovyetler Birliği'nin konvansiyonel silahlar bakımından avantajını sınırladığı için Moskova'da pek sevilmiyordu.



Rusya, anlaşmayı 2007 yılında askıya almış, 2015'te de anlaşmaya aktif katılımı durdurmuştu. Ukrayna'nın işgalinden bir yıl sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz mayıs ayında anlaşmayı kınayan bir kararnameyi imzaladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın anlaşmadan gece yarısı itibarıyla resmen çekildiğini ve anlaşmanın artık "tarih" olduğunu söyledi.



Bakanlık, "AKK Anlaşması, Soğuk Savaş'ın sonunda, iş birliğine dayalı yeni bir küresel ve Avrupa güvenliği mimarisinin oluşmasının mümkün göründüğü ve uygun girişimlerde bulunulduğu dönemde imzalanmıştı." dedi.



Rusya, ABD'nin NATO'yu genişletme çabalarının anlaşmadaki kısıtlamaların "açıkça delinmesine" yol açtığını söyledi ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesi ile İsveç'in başvurusunun anlaşmanın sona erdiği anlamına geldiğini ekledi.



"AKK Anlaşması'nın resmi olarak korunması bile Rusya'nın temel güvenlik çıkarları açısından kabul edilemez hale gelmiştir," diyen bakanlık, ABD ve müttefiklerinin güncellenmiş 1999 tarihli AKK Antlaşmasını parlamentolarında onaylamadığını kaydetti.



Rusya'nın bu yıl anlaşmadan çekilme niyetini açıklamasının ardından NATO, kararı Avrupa-Atlantik güvenliğine zarar verdiğini söyleyerek kınadı.



Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, 1999'da güncellenen AKK'nin onaylanmasını Rusya'nın Gürcistan ve Moldova'ya ilişkin taahhütlerini yerine getirmesine bağlamıştı. Rusya ise bu şartı kabul etmemişti.



ABD, Rusya'nın 2007 yılında "askıya alınmasına" yanıt olarak 2011 yılında anlaşmayı uygulamayı bırakmıştı.