Hazine rekor faizle borçlandı

TCMB kredi ve mevduatların dağılımına göre bankalara uyguladığı tahvil alma yükümlülüklerinin önemli bölümünü sadeleşme adımları kapsamında kaldırdığını geçen ay sonunda açıklamıştı.





Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihalede, toplam 21 milyar 90,9 milyon lira borçlanmaya gitti.İlk ihalede 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz 38,48, bileşik faiz 42,18 oldu.2 yıllık vadedeki bu faiz oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.Mayıs ayında gerçekleşen iki seçim arasında, yabancı payındaki rekor düşüşe rağmen Merkez Bankası’nın (TCMB) bankaları tahvil almaya zorlayan düzenlemeleriyle yüzde 8,6 civarına kadar gerileyen 2 yıl vadeli tahvildeki bileşik faiz aradan geçen yaklaşık altı ayda 33 puandan fazla yükselmiş oldu.Nominal teklifin 23 milyar 561 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 838 milyon lira, net satış 3 milyar 986,6 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan gelen 3 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 413 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.Bir bankanın tahvil/bono işlemcisi, “Getirilerdeki yükselişte iki ana etken var. Birincisi TCMB’nin faiz artışları, ikincisi ise tahvil piyasasını yeniden serbest bırakmak için bazı tahvil alımı zorunluğu getiren regülasyonların TCMB tarafından yürürlükten kaldırması” dedi.İkinci ihalede, 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz 29,77, bileşik faiz 31,98 oldu.Hazine tarafından ilk ihracı Ocak 2010 olan 10 yıl vadeli tahvildeki bu faiz oranı, rekor olarak kayıtlara geçti.Nominal teklifin 16 milyar 585,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 876 milyon lira, net satış 7 milyar 104,3 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 649,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.Hazine böylece, 2 ihalede toplam 21 milyar 90,9 milyon lira borçlandı.