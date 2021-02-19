Samanyolu Haber /Gündem / Prens Harry ile Meghan Markle son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar /19 Şubat 2021 16:48

Prens Harry ile Meghan Markle son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar

Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth'e İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini bildirdiğini açıkladı.

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Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Sussex Duk ve Düşesi, Kraliçeye yaptıkları açıklamada Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak dönmeyeceklerini doğruladı. Kraliçe, Dük ile yapılan görüşmelerin ardından, Kraliyet Ailesi'nin işinden uzaklaşarak, kamu hizmeti hayatının getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığını teyit etti. Alınan karardan herkes üzüntü duysa da, Dük ve Düşes ailenin çok sevilen üyeleri olmaya devam ediyor” denildi.

Böylece Prens Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetmiş oldu. 

Harry ile Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya’ya taşınmıştı. Çiftin ayrılma kararını iletmelerinin ardından, 1 senelik 'deneme sürecinin' sonunda kesin kararlarını Kraliçe Elizabeth'e iletmeleri istenmişti.
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