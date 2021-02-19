İran Türkiye'nin Irak'taki harekatından rahatsız

Türkiye'den giden askerler yaz aylarında İran sınırına yakın Kandil'de sınırdan 15 kilometre derine ilerleyerek 10'dan fazla kontrol noktası oluşturdu ve artık operasyonlar sonrası çekilmeyeceğinin, belli bir süre için bile olsa kalıcı olacağının mesajını verdi.





Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) insansız hava araçları ve hava bombardımanları ile varlığını Sincar'a kadar genişletmişken 10 Şubat gecesi Gara bölgesinde başlayan operasyonda da sınırdan 35 kilometre kadar güneye ilerledi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Salı günü AKP'nin Trabzon il kongresine yaptığı konuşmada "Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti. Bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız" dedi.





Türk ordusunun varlığı böylece Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı olan sınırlarına da yaklaşmış oldu. Yaklaşık 65 kilometre güneyde, Irak'ın IŞİD öncesi en büyük şehirlerinden biri olan ve şu an Irak ordusu ile İran destekli Haşdi Şabi milislerinin bulunduğu Musul var.



