Prens Harry'nin otobiyografisi milyonlar sattı... Ama en çok terk edilen kitap oldu

Prens Harry'nin ilk çıktığında büyük ses getiren otobiyografik kitabı "Spare" (Yedek), bu yazın "en çok terk edilen kitabı" oldu.
416 sayfalık anı kitabının Avrupa genelinde, Türkiye de dahil olmak üzere tatil merkezlerinde odalara, çöp kutularına ve havuz kenarlarına bırakıldığı tespit edildi.
Daily Mail'in haberine göre bir tur operatörü, yaz tatilinin başlamasıyla otel çalışanlarının odalardan bu kitabı toplamaktan bıktığını söyledi ve şimdiye kadar otobiyografi türündeki kitabın 100 kopyasının geride bırakıldığını belirtti.
Otel müşteri sorumlusu Zoe Harris, The Sun gazetesine konuşarak, "Daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadık. En popüler tatil yerlerimizdeki kayıp eşya büroları, Spare kopyalarıyla dolup taşıyor. Başta komik olduğunu düşündük ama son birkaç aydır birkaç otel daha kitapları geri gönderiyor" dedi.
MİLYONLARCA SATTI
Çıktığında büyük merak uyandıran kitap, bu yılın ocak ayında okuyucuyla buluştuğuı ilk hafta içinde 3,2 milyon kopya sattı ve yalnızca ilk gün 1,4 milyon satış yaptı. 1998'den bu yana Birleşik Krallık'ta en hızlı satan kurgusal olmayan kitap olarak tarihe geçti.
Kitap, 38 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry'nin, dünya çapında manşetlere çıkan bir dizi sansasyonel iddiasını içeriyor.
Bunlar arasında, gelecekteki İngiltere kralı olan ağabeyi Prens William ile kavga ettikleri ve kendisinin yere düştüğü, William'ın karısı Meghan Markle'ı "kaba" ve "zor biri" olarak damgaladığı iddiaları yer alıyor.
Harry ayrıca William ve kendisinin, babaları Kral Charles'a Kraliçe Camilla ile evlenmemesi için yalvardıklarını da yazdı.
Diğer ilginç bölümler arasında, bekaretini bir barın arkasındaki arazide kendisinden yaşça büyük bir kadınla girdiği ilişki sonucu keybettiği ifşası da var.
"Spare" kitabının tatilciler tarafından geride bırakıldığı haberi, Harry ve Meghan çiftinin 18 milyon sterlinlik Spotify anlaşmasının erken sona ermesinin üzerine gündeme geldi. Harry'nin halen 29 milyon sterlin değerinde dört kitaplık anlaşması var.
2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan ve finansal bağımsızlıklarını ilan eden Harry ve Meghan ikilisi ayrıca, Netflix için ikinci bir belgesel çekmeyi planlıyor.