Prens Harry'nin otobiyografisi milyonlar sattı... Ama en çok terk edilen kitap oldu

Kitap, 38 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry'nin, dünya çapında manşetlere çıkan bir dizi sansasyonel iddiasını içeriyor.

Bunlar arasında, gelecekteki İngiltere kralı olan ağabeyi Prens William ile kavga ettikleri ve kendisinin yere düştüğü, William'ın karısı Meghan Markle'ı "kaba" ve "zor biri" olarak damgaladığı iddiaları yer alıyor.

Harry ayrıca William ve kendisinin, babaları Kral Charles'a Kraliçe Camilla ile evlenmemesi için yalvardıklarını da yazdı.





Diğer ilginç bölümler arasında, bekaretini bir barın arkasındaki arazide kendisinden yaşça büyük bir kadınla girdiği ilişki sonucu keybettiği ifşası da var.





"Spare" kitabının tatilciler tarafından geride bırakıldığı haberi, Harry ve Meghan çiftinin 18 milyon sterlinlik Spotify anlaşmasının erken sona ermesinin üzerine gündeme geldi. Harry'nin halen 29 milyon sterlin değerinde dört kitaplık anlaşması var.





2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan ve finansal bağımsızlıklarını ilan eden Harry ve Meghan ikilisi ayrıca, Netflix için ikinci bir belgesel çekmeyi planlıyor.