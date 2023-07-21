ABD'de F-16 tartışması kızıştı

ABD Kongresi’nin 6 üyesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazarak, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kiti satışına yönelik olası anlaşmanın bazı mekanizmaları içermesi talebinde bulundu.





VOA Türkçe’nin haberine göre, Blinken'a geçen hafta iletilen mektubu Kongre'nin Yunanistan Dostluk Grubu Eş Başkanı Chris Pappas liderliğinde her iki siyasi partiden Kongre üyeleri imzaladı. Kongre üyeleri 8 Temmuz'da yani NATO Zirvesi'nden önce kaleme alınan mektupta, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilişkili olarak, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitleri satılmasına yönelik görüşmelere istinaden mektubu kaleme aldıklarını belirtti.





‘ABD VE NATO’NUN ÇIKARLARI GÖZETİLMELİ’





Kongre üyeleri olası anlaşmanın, “Türkiye'nin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları ya da NATO'nun güvenlik mimarisine risk oluşturan eylemlerde bulunması halinde, bu silahların geciktirilmesi ya da geri alınmasını sağlayacak mekanizmaları içermesi” talebinde bulundu.





Mektupta, “Yönetimin Kongre'ye ve ilgili taraflara Türkiye'ye F-16 satışına onay vermeleri için baskı yapmaya yönelik elindeki tüm araçları kullandığı netleşirken, yapılacak olası bir anlaşmanın yalnızca İsveç'in NATO üyeliğini değil, NATO'nun daha geniş güvenlik çıkarlarını koruması gereklidir” ifadeleri kullanıldı.













Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yol açan Rus S-400 füze savunma sistemlerine sahip olmaya devam ettiğini hatırlatan Kongre üyeleri, “Türkiye'nin bölgede istikrarı bozan eylemlerinde sükuneti memnuniyetle karşılamakla birlikte, Erdoğan hükümetinin politikasını değiştirmediğini vurgulamak önemli” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE KARŞITI SENATÖRÜN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK





F-16 satışı konusunda kilit isimlerden biri olan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez geçen hafta yaptığı açıklamada bir hafta içinde bu konuda bir karar verebileceğini söylemişti.





Menendez Türkiye'ye F-16 satışı konusunda en son yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği dışında da Türkiye'den adım beklediği sinyalini vermiş ve Yunanistan'la ilişkilerde yaşanan sükunetin kalıcı bir gerçekliğe dönüşmesini istediğini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda Senatör Menendez ile bu konuda görüşmeler yaptığı biliniyor.





Türkiye ABD'den Lockheed Martin yapımı 40 adet Block 70 F-16 savaş uçağı ve 80 adet modernizasyon kiti talep ediyor. Yunanistan da ABD'den yine Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı alma talebinde bulunuyor. Her iki satış için de Kongre onayı gerekiyor.