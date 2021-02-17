Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı! /17 Şubat 2021 17:34

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı!

Dün İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek. Olay yerindeki ilk incelemede eve gelen temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden ayrıldığını ifade ettiği 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.
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