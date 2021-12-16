Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti /16 Aralık 2021 00:51

Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti

Eski İstanbul Barosu Başkanı ve avukat Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Yücel Sayman vefat etti

 3 dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti. Sayman, son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda görev yapıyordu.

Yücel Sayman, 1939 yılında Konya'da dünyaya geldi. 1957'de Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olan Sayman, 1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorası tamamlayan Yücel Sayman, 1978'de doçent oldu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yapan Sayman, 1996-2002 yılları arasında 3 kez İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildi.
Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Sayman, yazılarını Evrensel Basım Yayın'dan çıkan “Özgürlük Zamanı” adlı kitapta topladı.
Yücel Sayman, son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler (Milletlerarası) Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.
Sayman, 2013 yılındaki çözüm sürecinde oluşturulan “Akil İnsanlar Heyeti”nde yer almış ve heyetin Marmara Bölgesi'ndeki çalışmalarına katılmıştı.
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