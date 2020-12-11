Profesör Mustafa Taner evinde ölü bulundu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, Çankaya ilçesinde ikamet ettiği evde tavana iple asılı bulundu.





Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taner'in hayatını kaybettiği belirlenirken, polis evde inceleme yaptı. Taner'in, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı ileri sürüldü.





İntihar ettiği tahmin edilen Taner'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Taner'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.







“ŞULE ÇET İNTİHAR ETMEDİ” RAPORU





Taner, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada bilirkişi olarak yer almıştı.





İntihar ettiği iddia edilen sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda genç kızın intihar edebileceğine dair dosyada he hangi bir bilgi ve gözlemin bulunmadığı belirtildi. Söz konusu raporda, Prof. Dr. Taner'in dışında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda iki profesörün daha imzası bulunuyor.





ÇAĞATAY AKSU'YA MÜEBBET HAPİS CEZASI





Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlandı. Sanıklardan Çağatay Aksu'ya (34) "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla cinayet" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.





Berk Akand da (33) "cinayete yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay, "tecavüze yardım etmek" suçundan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.





MUSTAFA ENDER TANER KİM?





Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, 1988-1994 yılları arasında Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi'nde, 1996-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimi aldı.





2008-2013 döneminde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi psikiyatri anabilim dalında doçent, 2013'ten sonra profesör olarak görev yaptı.





2014-2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Etik Komisyonu üyeliği görevlerinde de bulundu.