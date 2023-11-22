Samanyolu Haber /Spor / PSG servet ödedi Gonçalo Ramos’un bonservisini aldı /22 Kasım 2023 23:21

PSG servet ödedi Gonçalo Ramos’un bonservisini aldı

Paris Saint-Germain, Portekizli yıldız Gonçalo Ramos'un satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Fransız ekibinde kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün bonservisine servet ödendi.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sezon başında Portekiz ekibi Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Gonçalo Ramos’un satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.

TOPLAMDA 80 MİLYON EURO

Fransız devi, Portekizli golcü için Benfica’ya satın alma opsiyon bedeli olarak 65 milyon Euro bonservis ücreti ve 15 milyon Euro bonus ödeyecek.

Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki yıldız oyuncuyla 30 Haziran 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bu sezon PSG ile 15 karşılaşmaya çıkan Gonçalo Ramos, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Futbola Olhanense CJ altyapısında başlayan Ramos, 2013 yılında Benfica altyapısına geçiş yapmıştı. 2020 yılında A takıma kadar çıkan forvet oyuncu, çıktığı 106 karşılaşmada 41 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Benfica’da gösterdiği performansla Portekiz Milli Takımı’na kadar yükselen Gonçalo Ramos, görev aldığı 10 maçta 7 gol ve 2 asist ile oynadı.
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