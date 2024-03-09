Samanyolu Haber /Gündem / Psikiyatri kliniğine 'Breaking Bad' operasyonu /09 Mart 2024 12:21

Psikiyatri kliniğine 'Breaking Bad' operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir psikiyatri kliniğinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı ortaya çıktı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 3 ay önce başlatılan planlı faaliyette Bandırma’da faaliyet gösteren bir özel psikiyatri kliniğinde Psikiyatri Uzmanı Doktor T.G. ve sekreterleri B.G., H.B.Ö ve R.A.’nın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edildi. 

Yürütülen soruşturma kapsamında uygulanan tedbir kararları neticesinde suça ilişkin delillerin elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanması maksadıyla, 4 şüpheliye yönelik Bandırma’da 4 ve Altıeylül’de 2 olmak üzere toplam 6 adreste eş zamanlı operasyon faaliyeti icra edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1549 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet hard disk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında takip süresince icra edilen 11 ara yakalama faaliyetinde ise 1.313 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 167 adet usulsüz reçete yazıldığı ve kamunun yaklaşık 2 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Bahse konu olayla ilgili olarak icra edilen arama faaliyetleri sonucu yakalanan R.A., T.G., B.G ve H.B.Ö isimli şüphelilerin gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.
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