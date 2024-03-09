İsrail Gazze'yi ikiye bölen bir yol inşa ediyor

BBC Arapça Servisi'ne konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eski güvenlik danışmanı emekli general Jacob Nagel, yeni yolun amacının güvenlik güçlerinin yeni tehditlerle uğraşırken bölgeye hızla erişmelerini sağlamak olduğunu söyledi.









Gazze'de yeni yol

Yeni yol Gazze'yi kat ediyor ve bölgenin orta ve güney kesimleri altında kalıyor.

İsrail ordusu, BBC'nin yeni yolla ilgili sorularına, bir "operasyonel köprübaşı" elde etmeye, asker ve ekipman taşınmasını sağlamaya çalıştıkları yanıtını verdi.









Yolla ilgili başka neler biliniyor?

Yol, Gazze'nin diğer kesimlerine göre daha az bina bulunan ve daha az nüfus yoğunluğu olan bir güzergahtan geçiyor.









Potansiyel kullanımı ne olur?

Savunma istihbarat şirketi Janes'ten uzmanlar, bu tip asfaltlanmamış yol yüzeylerinin paletli zırhlı araçlara uygun olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, yolun Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmesini önlemek için bir engel olarak kullanılacağından korkuyor.Yeni yol, İsrail'in Gazze'yle sınır hattındaki Nahal Oz kibbutzundan başlıyor, Gazze'yi doğudan batıya tamamen geçip, batıdaki kıyı bölgesinde sona eriyor.Ancak bazı uzmanlar, yolun saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'de kalma planının bir parçası gibi görünmesinden kaygılı.Bölgenin doğu ve batısını birbirine bağlayan bir yol şebekesi zaten olsa da, İsrail Ordusu'nun inşa ettiği yol Gazze boyunca hiç kesilmeden devam eden tek güzergah.Ayrıca bölgeyi kat eden iki ana arter Selahaddin ve El Raşid yollarıyla da kesişiyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen ay Hamas'la savaş sonrası Gazze'de İsrail'in güvenlik kontrolünü ucu açık bir şekilde elinde tutacağı vizyonunu açıklamıştı.Birçok lider de daha önce İsrail'i, Filistinlileri kalıcı olarak yerlerinden etmemek ya da "Gazze'yi küçültmemek" konularında uyarmıştı.Yeni yol, büyük ihtimalle İsrail'in savaş sonrasındaki stratejisi konusundaki tartışmayı yeniden başlatacak.BBC'nin uydu fotoğrafları analizine göre İsrail ordusu, daha önce birbiriyle bağlantısı olmayan yolları birleştirmek için beş kilometrenin üzerinde yeni yol inşa etti.Gazze'nin doğusunda, İsrail sınırı yakınlarındaki yolun ilk kısmı geçen Ekim ayının sonu ve Kasım ayının başında yapıldı.Ancak yolun yeni kısımlarının büyük çoğunluğu Şubat ve Mart başında inşa edildi.Yeni yol, Gazze'deki Selahaddin Yolu dışındaki tüm tipik yollardan daha geniş.Uydu analizi, güzergahın kenarlarındaki depo gibi görünen yapılar, Aralık sonundan, Ocak sonuna dek yıkıldı.Bunlara birkaç katlı bir bina da dahil.Aynı zamanda İsrail ordusunun bölgenin doğusundan batısına geçmek için kullandığı derme çatma ve kavisli bir güzergahın altında.Bir İsrail televizyon kanalı, yeni güzergahla ilgili olarak geçen ay bir haber yapmıştı yolun kod adının "Otoban 749" olduğu belirtilmişti. Kanal 14 televizyonundan bir muhabir İsrail ordusuyla birlikte yolun bazı kesimlerinde seyahat etti.Videoda, yol inşaatı araçları ve buldozerler yolun yeni kısımlarını inşa etmek için hazırlık yaparken görülüyordu.İsrail ordusu açıklamasında bu tür detaylara girmedi ve açıklamasında, "İsrail ordusu kara operasyonunun bir parçası olarak operasyonel bir geçiş güzergahı kullanıyor" dedi.Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Jacob Nagel de, yolla ilgili olarak güvenlik değerlendirmelerine vurgu yaptı.BBC Arapça Servisi'ne konuşan Nagel "İsrail'in girip çıkmasına yardımcı olacak. Çünkü İsrail, Gazze'de tam bir savunma ve güvenlik sorumluluğuna sahip olacak" dedi.Nagel ayrıca yolu "Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran bir yol" diye tanımladı ve "Tehdidin ortaya çıkmasını beklemek istemiyorum" diye de ekledi.Bir diğer emekli general Yaakov Amidor da benzer bir görüşe sahip.Amidor, yolun başlıca amacının "bölgenin lojistik ve askeri kontrolünü sağlamak" olduğunu belirtti.Risk istihbarat şirketi Sibbyline'ın sahibi eski İngiliz subay Justin Crump da yeni yolun önemli olduğunu söyledi:"Kesinlikle, Gazze Şeridi'nde bir tür güvenlik müdahalesi ve kontrole sahip olmayı öngören uzun vadeli bir stratejinin parçası gibi görünüyor."Bu bölge Gazze Şehrini bölgenin güneyinden ayırıyor ve dolaşımı gözlemlek ve kısıtlamak için etkili bir kontrol çizgisi oluşturuyor. Ayrıca görece açık bir ateş alanı var."